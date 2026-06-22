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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С начала 2026 года из Удмуртии в Китай увезли свыше 7 тысяч тонн растительных масел

17:10, 22 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
С начала 2026 года из Удмуртии в Китай увезли свыше 7 тысяч тонн растительных масел
17:10, 22 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
99
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#Удмуртия\n#бизнес\n#Китай\n#товары\n#экспорт
Источник фото: ИИ
99
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По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, объём отправляемой продукции вырос в 1,7 раза.  

Ижевск. Удмуртия. Более 7 тыс. т растительных масел экспортировали из Удмуртии в Китай в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С января по 22 июня предприниматели региона отправили в Китай 7130,3 т льняного и рапсового масла. Это в 1,7 раза больше показателя за аналогичный период 2025 года, когда в Китай увезли 4011,65 т масел.

Последняя отправка товара прошла 19 июня. Специалисты проверили 46,16 т рапсового масла и отобрали образцы продукции. В пробах не выявили карантинных вредных организмов.

В результате собственник продукции получил два фитосанитарных сертификата, разрешающих экспорт масла. 

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17:10, 22 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
99
0
#Удмуртия\n#бизнес\n#Китай\n#товары\n#экспорт