Ижевск. Удмуртия. Более 7 тыс. т растительных масел экспортировали из Удмуртии в Китай в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С января по 22 июня предприниматели региона отправили в Китай 7130,3 т льняного и рапсового масла. Это в 1,7 раза больше показателя за аналогичный период 2025 года, когда в Китай увезли 4011,65 т масел.

Последняя отправка товара прошла 19 июня. Специалисты проверили 46,16 т рапсового масла и отобрали образцы продукции. В пробах не выявили карантинных вредных организмов.

В результате собственник продукции получил два фитосанитарных сертификата, разрешающих экспорт масла.