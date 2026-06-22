Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили четырёх местных жителей за россыпь экономических статей. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Подсудимые с января 2023 года по январь 2024 года создали фиктивное юридическое лицо с целью неправомерного оборота денег, а также совершили мошеннические действия в отношении ПАО «Сбербанк» (ущерб, нанесенный банку оценивается в 4 627 359 рублей) и АО «Альфа-Банк» (ущерб — 499 250 рублей).

Возбуждены уголовные дела за незаконное создание юридического лица (статья 173.1 УК РФ), мошенничество (статья 159 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей (187 УК РФ) и отмывание денег (статья 174.1 УК РФ).

Подсудимые признали вину в полном объеме.

Суд назначил фигурантам от 4 лет до 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 3 лет до 4 лет с возложением дополнительных обязанностей.