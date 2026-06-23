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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске питбайк сбил ребёнка на тротуаре

08:30, 23 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске питбайк сбил ребёнка на тротуаре
08:30, 23 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
768
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ГАИ УР
768
0

Водитель не имел прав на управление мототехникой

Ижевск, Удмуртия. Вечером 21 июня в Ижевске водитель электропитбайка сбил ребёнка, идущего по тротуару. Инцидент произошёл напротив входа в парк Кирова около 18:00.

26-летний водитель электропитбайка двигался по пешеходной дорожке и наехал на 10-летнего мальчика. В результате столкновения ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу.

В отношении водителя составлены административные протоколы, поскольку он управлял питбайком без соответствующих прав.

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08:30, 23 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
768
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП