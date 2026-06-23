Ижевск, Удмуртия. Вечером 21 июня в Ижевске водитель электропитбайка сбил ребёнка, идущего по тротуару. Инцидент произошёл напротив входа в парк Кирова около 18:00.

26-летний водитель электропитбайка двигался по пешеходной дорожке и наехал на 10-летнего мальчика. В результате столкновения ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу.

В отношении водителя составлены административные протоколы, поскольку он управлял питбайком без соответствующих прав.