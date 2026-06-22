Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подвели итоги голосования за объекты благоустройства 2026 года по проекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщается на сайте голосования.

Победителем стал «Холмогоровский лес», набравший 15894 голоса ижевчан. Работы начнутся в следующем году.

«Холмогоровский лес — зелёный уголок в центре города, имеющий статус городского леса. При благоустройстве главным условием будет — сохранение уникальных природных и ландшафтных характеристик территории, минимальное антропогенное воздействие, поддержание экологичности места. В Холмогоровском лесу будет безопасно и комфортно гулять зимой и летом, ранним утром и поздним вечером. Предлагается сделать удобную систему навигации, развести потоки лыжников и пешеходов, организовать зоны для детских игр и спортивных занятий, устроить зону для пикников и птичью столовую», — говорится в сообщении.

Отметим, что второе место в голосовании занял «Сквер знаний» в Устиновском районе, уступив всего 136 голосов. На третьем месте оказалась «Аллея имени Александра Кононова» (5535 голосов).

Напомним, в 2025 году в аналогичном голосовании в Ижевске победил «Ива-парк» на Автозаводе. В 2024 году — «Ёлки-парк» рядом с ЖК «Матрёшка».