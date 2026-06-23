Можга. Удмуртия. В Можге вечером 22 июня произошло ДТП с участием 16-летнего подростка, который управлял питбайком. Причиной аварии стало несоблюдение юным водителем безопасной дистанции, сообщает ГАИ Удмуртии.

16-летний парень врезался в ехавший впереди автомобиль «Део Джентра» под управлением 38-летнего мужчины. В результате столкновения подростка госпитализировали с травмами. Водительских прав у него не было, поэтому в отношении юноши уже составлены административные материалы.

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности его законных представителей.