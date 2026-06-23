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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Можге 16-летний водитель питбайка попал в больницу после столкновения с легковушкой

12:14, 23 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Можге 16-летний водитель питбайка попал в больницу после столкновения с легковушкой
12:14, 23 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
149
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: ГАИ Удмуртии
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Теперь к ответственности могут привлечь родителей подростка.

Можга. Удмуртия. В Можге вечером 22 июня произошло ДТП с участием 16-летнего подростка, который управлял питбайком. Причиной аварии стало несоблюдение юным водителем безопасной дистанции, сообщает ГАИ Удмуртии.

16-летний парень врезался в ехавший впереди автомобиль «Део Джентра» под управлением 38-летнего мужчины. В результате столкновения подростка госпитализировали с травмами. Водительских прав у него не было, поэтому в отношении юноши уже составлены административные материалы.

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности его законных представителей.

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12:14, 23 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
149
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ДТП