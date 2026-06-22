Завьялово. Удмуртия. В СНТ «Молодёжный» в Завьяловском районе Удмуртии 21 июня от пожара пострадали два хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пожар произошёл вечером из-за короткого замыкания в розетке. Сгорели две бани, веранда и сарай.

«Участки на СНТ по 4 сотки, соответственно расстояния между постройками небольшие. Огонь не только быстро распространялся по деревянной постройке, но и перекинулся на соседскую баню. Хозяева рассказали, что в последнее время у них часто бывали перебои с электричеством, мигал свет, а на исправность розеток внимания они не обращали», — отметил дознаватель МЧС России Юрий Сунцов.

В МЧС перечислили признаки неисправной розетки — это сильный нагрев, искры, запах горелого пластика, следы копоти, шатание при включении и выключении штепселя электроприбора.