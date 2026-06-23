Удмуртия. Миндортранс Удмуртии предупреждает жителей республики о перекрытии участка трассы, соединяющей Удмуртию с Кировской областью.



С 06:00 23 июня 2026 года прекращено движение на 112-м километре дороги «Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики» в районе посёлка Косино. Причиной стало подтопление дороги вышедшей из берегов рекой Коса.



Для автомобилистов из Удмуртии организованы пути объезда:



· легковому транспорту — по маршруту «Фаленки – Уни – Богородск» (по территории Кировской области);

· грузовому транспорту — по маршруту «Киров – Сюмси – Ува – Ижевск» (с заходом на территорию Удмуртии).