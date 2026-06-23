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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Водителей Удмуртии предупредили, что движение на дороге в Кировскую область перекрыто из-за подтопления

08:13, 23 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Водителей Удмуртии предупредили, что движение на дороге в Кировскую область перекрыто из-за подтопления
08:13, 23 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
708
0
#Удмуртия\n#дороги
Источник фото: МЧС Удмуртии
708
0

Из берегов вышла река Коса.

Удмуртия. Миндортранс Удмуртии предупреждает жителей республики о перекрытии участка трассы, соединяющей Удмуртию с Кировской областью.

С 06:00 23 июня 2026 года прекращено движение на 112-м километре дороги «Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики» в районе посёлка Косино. Причиной стало подтопление дороги вышедшей из берегов рекой Коса.

Для автомобилистов из Удмуртии организованы пути объезда:

· легковому транспорту — по маршруту «Фаленки – Уни – Богородск» (по территории Кировской области);
· грузовому транспорту — по маршруту «Киров – Сюмси – Ува – Ижевск» (с заходом на территорию Удмуртии).

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08:13, 23 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
708
0
#Удмуртия\n#дороги