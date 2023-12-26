Льготная аренда земельных участков для инвесторов в Удмуртии составит 1 рубль

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 1 января 2024 года земельные участки будут сдаваться инвесторам в аренду за 1 рубль. Об этом журналистам рассказала первый зампред регионального правительства Ольга Абрамова.

До 2023 года арендная плата для инвесторов за пользование землёй составляла 25% от кадастровой стоимости участка.

«В рамках наших инвестиционных комитетов мы всё больше уделяем внимание запросам бизнеса и убираем препятствия, мешающие вхождению в инвестиционные проекты. Так, с 1 января 2024 года в Удмуртии льготное предоставление земельного участка будет осуществляться за 1 рубль на первые три года реализации проекта», — сказала Абрамова.

Напомним, в августе министр экономического развития РФ Максим Решетников поддержал идею создания в Удмуртии особой экономической зоны. Она появится в Завьяловском районе. Площадь составит 100 га.