Ижевск. Удмуртия. В 2026 году заявление о назначении страховой пенсии онлайн подали более 6,6 тысяч жителей Удмуртии. Об этом сообщает Социальный фонд России.

Отмечается, что большинство жителей, которые подали заявление на получение пенсии, сделали это через портал госуслуг, не обращаясь лично в клиентскую службу Отделения СФР по Удмуртии. Сейчас страховую пенсию получают женщины от 59 лет и мужчины от 64 лет. При этом они должны иметь не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов.

Если на лицевом счёте заявителя есть все необходимые сведения о трудовой деятельности, то пенсию можно рассчитать без дополнительных документов. Если данные неполные, то в течение трёх месяцев после подачи онлайн-заявления нужно предоставить в отделение Соцфонда документы, подтверждающие стаж и заработок.

«Подать заявление о назначении страховой пенсии по старости можно не ранее чем за месяц до наступления пенсионного возраста. Однако мы рекомендуем всем предпенсионерам заранее ознакомиться с выпиской из индивидуального лицевого счета и проверить полноту сведений о своем трудовом стаже», — пояснил управляющий отделением СФР по Удмуртии Алексей Бельтюков.

Уведомление о назначении пенсии также поступит в личный кабинет на портале госуслуг.