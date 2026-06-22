Ижевск. Удмуртия. В Ижевске целый месяц транспорт не будет останавливаться на двух остановках на улице Удмуртской. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Напомним, что с 22 июня на участке улицы Удмуртской от Кирова до Ленина частично ограничат движение транспорта. Планируется закрыть четыре полосы дороги для обновления асфальта.

Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, с 23:59 22 июня до 22:00 23 июля в городе отменят остановочные пункты «Ул. Авангардная» и «Университет», которые расположены по улице Удмуртской в направлении центра. Автобусы №2Т и №14Т будут останавливаться на остановке «Радиозавод».

Отмечается, что данные остановки в направлении из центра — от улицы Ленина к улице Кирова — продолжат работать.