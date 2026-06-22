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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Две остановки на улице Удмуртской в Ижевске на месяц будут закрыты

12:45, 22 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Две остановки на улице Удмуртской в Ижевске на месяц будут закрыты
12:45, 22 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ограничение движения\n#остановки
Источник фото: ИА «Сусанин»
171
0

Речь идет об остановках «Ул. Авангардная» и «Университет».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске целый месяц транспорт не будет останавливаться на двух остановках на улице Удмуртской. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Напомним, что с 22 июня на участке улицы Удмуртской от Кирова до Ленина частично ограничат движение транспорта. Планируется закрыть четыре полосы дороги для обновления асфальта. 

Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, с 23:59 22 июня до 22:00 23 июля в городе отменят остановочные пункты «Ул. Авангардная» и «Университет», которые расположены по улице Удмуртской в направлении центра. Автобусы №2Т и №14Т будут останавливаться на остановке «Радиозавод».

Отмечается, что данные остановки в направлении из центра — от улицы Ленина к улице Кирова — продолжат работать. 

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12:45, 22 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ограничение движения\n#остановки