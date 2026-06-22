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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Спортсмен из Удмуртии выиграл Международные соревнования по велоспорту

15:43, 22 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Спортсмен из Удмуртии выиграл Международные соревнования по велоспорту
15:43, 22 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
147
0
#Удмуртия\n#Башкортостан\n#соревнования\n#спорт\n#медали
Источник фото: ИИ
147
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Он взял золото и бронзу в олимпийской дисциплине.

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии стал победителем Международных соревнований по велоспорту. Об этом сообщает Минспорт Удмуртии. 

Международные и Всероссийские соревнования по велоспорту (18+) прошли с 18 по 22 июня в Башкортостане. За медали боролись 59 спортсменов из 9 регионов России. Гонщики выступали в дисциплинах «маунтинбайк – кросс-кантри» и «маунтинбайк – кросс-кантри – короткий круг». 

Удмуртию на соревнованиях представили 7 велогонщиков. По результатам Илья Лужбин стал лучшим в олимпийской дисциплине «кросс-кантри». А также он взял бронзовую медаль в дисциплине «кросс-кантри – короткий круг».  

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15:43, 22 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
147
0
#Удмуртия\n#Башкортостан\n#соревнования\n#спорт\n#медали