Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии стал победителем Международных соревнований по велоспорту. Об этом сообщает Минспорт Удмуртии.

Международные и Всероссийские соревнования по велоспорту (18+) прошли с 18 по 22 июня в Башкортостане. За медали боролись 59 спортсменов из 9 регионов России. Гонщики выступали в дисциплинах «маунтинбайк – кросс-кантри» и «маунтинбайк – кросс-кантри – короткий круг».

Удмуртию на соревнованиях представили 7 велогонщиков. По результатам Илья Лужбин стал лучшим в олимпийской дисциплине «кросс-кантри». А также он взял бронзовую медаль в дисциплине «кросс-кантри – короткий круг».