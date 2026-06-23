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Виновными в возгорании более тысячи рулонов сена в Удмуртии оказались дети

10:35, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Виновными в возгорании более тысячи рулонов сена в Удмуртии оказались дети
10:35, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
544
0
#Удмуртия\n#Вавожский район\n#пожары\n#дети
Источник фото: МЧС Удмуртии
544
0

Двое мальчиков разожгли костёр, но не смогли его потушить.

Вавож. Удмуртия. Более тысячи стогов сена сгорели в Удмуртии из-за шалости детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Напомним, что инцидент произошёл днём 22 июня в деревне Большая Гурезь-Пудга Вавожского района. Двое мальчиков 9 и 12 лет играли под навесом с сеном. С помощью зажигалки они развели небольшой костёр, но когда дети не смогли потушить пламя, то испугались и убежали. 

Огонь быстро охватил стога и деревянные конструкции навеса. Пожар заметил местный житель и вызвал экстренные службы. 

Сотрудники Государственной противопожарной службы республики и добровольцы ликвидировали возгорание на площади 360 кв. м. В пожаре сгорели 1080 рулонов сена урожая 2024 года общим весом 370 т. 

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10:35, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
544
0
#Удмуртия\n#Вавожский район\n#пожары\n#дети