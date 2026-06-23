Вавож. Удмуртия. Более тысячи стогов сена сгорели в Удмуртии из-за шалости детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Напомним, что инцидент произошёл днём 22 июня в деревне Большая Гурезь-Пудга Вавожского района. Двое мальчиков 9 и 12 лет играли под навесом с сеном. С помощью зажигалки они развели небольшой костёр, но когда дети не смогли потушить пламя, то испугались и убежали.

Огонь быстро охватил стога и деревянные конструкции навеса. Пожар заметил местный житель и вызвал экстренные службы.

Сотрудники Государственной противопожарной службы республики и добровольцы ликвидировали возгорание на площади 360 кв. м. В пожаре сгорели 1080 рулонов сена урожая 2024 года общим весом 370 т.