Вавож. Удмуртия. 22 июня около 15:35 в деревне Гурезь-Пудга Вавожского района загорелось сено, хранившееся под навесом. Об этом сообщили в госкомитете по ГО и ЧС Удмуртии.



На момент прибытия пожарных подразделений сами рулоны и конструкция навеса горели. Огонь уничтожил 1080 тюков, навес получил повреждения. Общая площадь пожара составила ориентировочно 360 квадратных метров.



Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается дознавателем МЧС России.