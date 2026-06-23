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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Вавожском районе сгорели более 1 000 тюков сена

09:30, 23 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Вавожском районе сгорели более 1 000 тюков сена
09:30, 23 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
587
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: Госкомитет по ГО и ЧС Удмуртии
587
0

Пострадавших в результате пожара нет.

Вавож. Удмуртия. 22 июня около 15:35 в деревне Гурезь-Пудга Вавожского района загорелось сено, хранившееся под навесом. Об этом сообщили в госкомитете по ГО и ЧС Удмуртии.

На момент прибытия пожарных подразделений сами рулоны и конструкция навеса горели. Огонь уничтожил 1080 тюков, навес получил повреждения. Общая площадь пожара составила ориентировочно 360 квадратных метров.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается дознавателем МЧС России.

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09:30, 23 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
587
0
#Вавож\n#Удмуртия\n#пожар