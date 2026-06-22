Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжает снижаться количество наркозависимых жителей, которые состоят на учёте. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

«Наркомания — это не просто вредная привычка, а тяжелое хроническое заболевание. <...> Важно понимать, что зависимость формируется стремительно, а путь к выздоровлению требует огромных усилий и времени», – заявила психиатр-нарколог Республиканского наркодиспансера Удмуртии Светлана Блинова.

При употреблении наркотиков в первую очередь страдает центральная нервная система и головной мозг, вследствие чего личность человека деградирует, он теряет когнитивные функции и память. Также наркотики отрицательно сказываются на сердечно-сосудистой системе, печени и способствуют разрушению социальных связей.

В 2024 году врачи наркологического диспансера наблюдали за 4800 пациентами, а в 2025 количество наркозависимых сократилось почти на 200 человек. Такую положительную динамику фиксируют в регионе уже пять лет.

Специалисты считают, что количество наркопотребителей сокращается благодаря информационно-просветительской работе.