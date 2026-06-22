Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

За год количество состоящих на учёте наркоманов в Удмуртии уменьшилось почти на 200 человек

15:10, 22 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
За год количество состоящих на учёте наркоманов в Удмуртии уменьшилось почти на 200 человек
15:10, 22 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
19
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#наркомания\n#зависимость
Источник фото: ИИ
19
0

Специалисты считают, что это результат просветительской работы с населением.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжает снижаться количество наркозависимых жителей, которые состоят на учёте. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

«Наркомания — это не просто вредная привычка, а тяжелое хроническое заболевание. <...> Важно понимать, что зависимость формируется стремительно, а путь к выздоровлению требует огромных усилий и времени», – заявила психиатр-нарколог Республиканского наркодиспансера Удмуртии Светлана Блинова.

При употреблении наркотиков в первую очередь страдает центральная нервная система и головной мозг, вследствие чего личность человека деградирует, он теряет когнитивные функции и память. Также наркотики отрицательно сказываются на сердечно-сосудистой системе, печени и способствуют разрушению социальных связей.

В 2024 году врачи наркологического диспансера наблюдали за 4800 пациентами, а в 2025 количество наркозависимых сократилось почти на 200 человек. Такую положительную динамику фиксируют в регионе уже пять лет.

Специалисты считают, что количество наркопотребителей сокращается благодаря информационно-просветительской работе. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

15:10, 22 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
19
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#наркомания\n#зависимость