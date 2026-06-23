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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Врачи Удмуртии за два месяца выписали свыше 33 тысяч электронных рецептов в 2026 году

14:06, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Врачи Удмуртии за два месяца выписали свыше 33 тысяч электронных рецептов в 2026 году
14:06, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
287
0
#Удмуртия\n#врачи\n#рецепт
Источник фото: ИИ
287
0

С их помощью получается сократить время на оформление документов и упростить получение лекарств.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в апреле и мае врачи выписали пациентам более 33 тысяч электронных безбумажных рецептов. Об этом сообщает Минздрав региона.

Напомним, что внедрение цифрового сервиса «Электронный рецепт» идёт в регионе с 2021 года. Электронные рецепты вводят во всех государственных медицинских организациях Удмуртии, чтобы сократить время на оформление документов, снизить риск ошибок и упростить получение лекарств. Всего право на льготное лекарственное обеспечение имеют более 208 тыс. жителей региона, и каждый месяц им выписывают большое количество рецептов.

Благодаря введённому проекту после визита к врачу документ автоматически направляется в прикреплённую аптечную организацию. Чтобы получить необходимые лекарства, пациенту нужно показать в своей аптеке СНИЛС, и сотрудник увидит рецепт электронно.

На бумаге рецепт выписывается, если об этом попросил сам пациент, если нужны медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания или лекарства, подлежащие предметно-количественному учёту. 

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14:06, 23 июня, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
287
0
#Удмуртия\n#врачи\n#рецепт