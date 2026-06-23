Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в апреле и мае врачи выписали пациентам более 33 тысяч электронных безбумажных рецептов. Об этом сообщает Минздрав региона.

Напомним, что внедрение цифрового сервиса «Электронный рецепт» идёт в регионе с 2021 года. Электронные рецепты вводят во всех государственных медицинских организациях Удмуртии, чтобы сократить время на оформление документов, снизить риск ошибок и упростить получение лекарств. Всего право на льготное лекарственное обеспечение имеют более 208 тыс. жителей региона, и каждый месяц им выписывают большое количество рецептов.

Благодаря введённому проекту после визита к врачу документ автоматически направляется в прикреплённую аптечную организацию. Чтобы получить необходимые лекарства, пациенту нужно показать в своей аптеке СНИЛС, и сотрудник увидит рецепт электронно.

На бумаге рецепт выписывается, если об этом попросил сам пациент, если нужны медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания или лекарства, подлежащие предметно-количественному учёту.