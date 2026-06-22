Ижевск. Удмуртия. Удмуртию исследовали эксперты Сети креативного туризма. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала основатель и лидер Сети креативного туризма, эксперт и практик по созданию и продвижению креативных маршрутов Юлия Рыбакова.

Сеть креативного туризма — это сообщество экспертов, объединенных для развития и продвижения направлений всех видов туризма. В рамках экспедиции гости познакомились с «Бабушками из Бураново» и глубоко погрузились в аутентичную песенную традицию. Во время «Гербера» (0+) эксперты узнали о местных традициях и древних ритуалах, а в «Лудорвае» и Игринском краеведческом музее ещё больше погрузились в традиционную культуру Удмуртии.

Возрождённая деревня Мувыр оказалась одним из самых вдохновляющих кейсов поездки, а ужин в этнокомплексе «Бобровая долина» стал для туристов полноценным гастрономическим исследованием, ведь они попробовали местные национальные блюда — перепечи, табани и пельняни.

По итогу путешествия эксперты разработают предложения по развитию новых туристических форматов в Удмуртии.

Отметим, что в рамках экспедиции Удмуртию для себя открыла и Юлия Рыбакова. В своих соцсетях она уже набросала несколько рекомендаций, которые сложились после поездки. Например, появилась идея разработать аудиогиды-подкасты-задания для каждого перегона между городами и локациями, чтобы дорога тоже была частью исследования региона. Также возникла задумка создать серию AR-масок и стикерпаков для каждого этапа маршрута: удмуртские узоры и обереги, герои национального эпоса.

Ещё Юлия Рыбакова задумала превратить каждую встречу туриста с достопримечательностью в подлинный опыт. Например, в Ижевске она предлагает устроить квест по удмуртской кухне, в Бураново — песенный баттл, в Игре — танцевальный мастер-класс, а в Мувыре проводить работу с личной памятью о деревне и своих предках.

Помимо этого есть задумка создать единую визуальную экосистему для индивидуальных туристов: карту-скетчбук, раскраски, открытки с QR-кодами на AR-истории. Такие объекты помогут путешественникам подготовиться к поездке, создадут более глубокий опыт и будут служить ярким напоминанием после завершения приключения.