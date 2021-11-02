В Алнашском районе отремонтируют аварийный мост на дороге регионального значения

Работы закончат в начале декабря.

Алнаши. Удмуртия. Мост у деревни Вишур Алнашского района будет отремонтирован. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Семёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Конструкция находится на дороге регионального значения Алнаши — Удмуртский Тоймобаш. Её состояние стало вызывать опасения, поэтому с 30 октября на объекте начали ремонт. Рабочие заменят аварийные балки, плиты, пешеходные ограждения. Для жителей обеспечат объезд.

Ремонт ориентировочно продлится до начала декабря.

Напомним, ранее в Удмуртии перенесли ремонт дороги Сергино – Коровино. Причина — расторжением контракта с подрядчиком.