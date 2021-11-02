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В Алнашском районе отремонтируют аварийный мост на дороге регионального значения

15:30, 02 ноября, 2021
Андрей Бирюков
В Алнашском районе отремонтируют аварийный мост на дороге регионального значения
15:30, 02 ноября, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Алнаши\n#ремонт
Фото: Алексей Семёнов / vk.com
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Работы закончат в начале декабря.

Алнаши. Удмуртия. Мост у деревни Вишур Алнашского района будет отремонтирован. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Семёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Конструкция находится на дороге регионального значения Алнаши — Удмуртский Тоймобаш. Её состояние стало вызывать опасения, поэтому с 30 октября на объекте начали ремонт. Рабочие заменят аварийные балки, плиты, пешеходные ограждения. Для жителей обеспечат объезд. 

Ремонт ориентировочно продлится до начала декабря.  

Напомним, ранее в Удмуртии перенесли ремонт дороги Сергино – Коровино. Причина — расторжением контракта с подрядчиком.

15:30, 02 ноября, 2021
Андрей Бирюков
514
0
#Удмуртия\n#Алнаши\n#ремонт
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