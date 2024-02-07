У пяти детских садов Ижевска в 2024 году обновят асфальт

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске запустили новый проект по ремонту асфальтового покрытия на территориях детских садов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска со ссылкой на прямой эфир телеканала «Моя Удмуртия».

В 2024 году планируется обновить асфальт у пяти дошкольных учреждений: в детском саду №24 в Первомайском районе, саду №170 в Ленинском районе, саду №21 в Октябрьском районе, саду №271 в Устиновском районе и около детского сада №25 и его второго корпуса в Индустриальном районе города.

Отмечается, что приоритетными садиками стали те, куда водят детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Посмотрим, как это работает, поймем темпы. И в следующем году постараемся заложить в бюджете суммы на большее количество детских садов», — заявил Дмитрий Чистяков.