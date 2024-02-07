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У пяти детских садов Ижевска в 2024 году обновят асфальт

17:45, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
У пяти детских садов Ижевска в 2024 году обновят асфальт
17:45, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#асфальт\n#ремонт\n#проект
Фото: unsplash.com (María José M.)
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Учреждения находятся в разных районах города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске запустили новый проект по ремонту асфальтового покрытия на территориях детских садов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска со ссылкой на прямой эфир телеканала «Моя Удмуртия». 

В 2024 году планируется обновить асфальт у пяти дошкольных учреждений: в детском саду №24 в Первомайском районе, саду №170 в Ленинском районе, саду №21 в Октябрьском районе, саду №271 в Устиновском районе и около детского сада №25 и его второго корпуса в Индустриальном районе города. 

Отмечается, что приоритетными садиками стали те, куда водят детей с ограниченными возможностями здоровья. 

«Посмотрим, как это работает, поймем темпы. И в следующем году постараемся заложить в бюджете суммы на большее количество детских садов», — заявил Дмитрий Чистяков. 

17:45, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
118
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#асфальт\n#ремонт\n#проект