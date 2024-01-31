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В Удмуртии нашли нового подрядчика для ремонта моста через реку Лоза

15:10, 31 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии нашли нового подрядчика для ремонта моста через реку Лоза
15:10, 31 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
152
0
#Игра\n#Удмуртия\n#ремонт\n#мост\n#контракт
Фото: elements.envato.com (elements.envato.com)
152
0

Несмотря на отказ пермской компании, работы будут выполнены в срок.

Игра. Удмуртия. В 2024 году в Игринском районе всё же отремонтируют мост через реку Лоза. Об этом сообщается в группе нацпроекта БКД «Дороги Удмуртской Республики» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в декабре 2023 года пермская компания «Универсал-Строй» расторгла государственный контракт на ремонт мостового сооружения через реку Лоза. Подрядчик произвел рекогносцировку местности и решил, что ремонт объекта невозможен из-за несоответствующей документации.

В результате работы могли отложить, но получилось оперативно найти нового подрядчика. С компанией уже заключили договор. 

Ремонт проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Строители зайдут на объект уже марте. Отмечается, что сроки начала работ не сдвинули, поэтому закончить ремонт подрядчик должен к 30 сентября 2024 года. 

15:10, 31 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
152
0
#Игра\n#Удмуртия\n#ремонт\n#мост\n#контракт