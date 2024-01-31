В Удмуртии нашли нового подрядчика для ремонта моста через реку Лоза

Игра. Удмуртия. В 2024 году в Игринском районе всё же отремонтируют мост через реку Лоза. Об этом сообщается в группе нацпроекта БКД «Дороги Удмуртской Республики» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в декабре 2023 года пермская компания «Универсал-Строй» расторгла государственный контракт на ремонт мостового сооружения через реку Лоза. Подрядчик произвел рекогносцировку местности и решил, что ремонт объекта невозможен из-за несоответствующей документации.

В результате работы могли отложить, но получилось оперативно найти нового подрядчика. С компанией уже заключили договор.

Ремонт проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Строители зайдут на объект уже марте. Отмечается, что сроки начала работ не сдвинули, поэтому закончить ремонт подрядчик должен к 30 сентября 2024 года.