В ряде домов в Ижевске из-за повреждения газопровода отключили газоснабжение

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске при проведении работ по устранению утечки газа на перекрестке улиц Удмуртской и Лихвинцева на газопроводе высокого давления повредилась задвижка. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

На месте работает аварийная служба газовщиков. Сейчас специалисты стравливают газ, чтобы получить возможность спуститься в колодец и устранить повреждения.

Дмитрий Чистяков заявил, что на улице чувствуется характерный запах газа, но он не представляет никакой опасности. Рядом выведена свеча, по которой газ выходит в атмосферу на достаточно высоком от земли уровне.

На время ремонтных работ в ряде близлежащих домов отключили подачу газа. Количество домов и их адреса в настоящий момент уточняются.

Напомним, что из-за повреждения газопровода было перенаправлено движение троллейбусов, движущихся по маршрутам №2 и №14. По данным ИжГЭТ, движение электротранспорта возобновили в 16:10, но интервалы между троллейбусами могут быть увеличены.

«Так как все службы здесь, есть четкое понимание того, что необходимо сделать. Ребята будут работать до последнего и максимально быстро постараются устранить повреждение», — заявил глава города.

Дмитрий Чистяков попросил жителей Ижевска сохранять спокойствие, так как ситуация находится под контролем.

UPD: Сварочные работы завершены, идёт постепенное заполнение системы газом. В ближайшее время ожидается подключение всех жителей к газоснабжению.