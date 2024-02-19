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В ряде домов в Ижевске из-за повреждения газопровода отключили газоснабжение

17:05, 19 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В ряде домов в Ижевске из-за повреждения газопровода отключили газоснабжение
17:05, 19 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
717
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#утечка\n#газ\n#ремонт
Фото: unsplash.com (Ilse Driessen)
717
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Для выхода газа в месте утечки на улице вывели свечу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске при проведении работ по устранению утечки газа на перекрестке улиц Удмуртской и Лихвинцева на газопроводе высокого давления повредилась задвижка. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Дмитрий Чистяков. 

На месте работает аварийная служба газовщиков. Сейчас специалисты стравливают газ, чтобы получить возможность спуститься в колодец и устранить повреждения.  

Дмитрий Чистяков заявил, что на улице чувствуется характерный запах газа, но он не представляет никакой опасности. Рядом выведена свеча, по которой газ выходит в атмосферу на достаточно высоком от земли уровне.

На время ремонтных работ в ряде близлежащих домов отключили подачу газа. Количество домов и их адреса в настоящий момент уточняются. 

Напомним, что из-за повреждения газопровода было перенаправлено движение троллейбусов, движущихся по маршрутам №2 и №14. По данным ИжГЭТ, движение электротранспорта возобновили в 16:10, но интервалы между троллейбусами могут быть увеличены. 

«Так как все службы здесь, есть четкое понимание того, что необходимо сделать. Ребята будут работать до последнего и максимально быстро постараются устранить повреждение», — заявил глава города. 

Дмитрий Чистяков попросил жителей Ижевска сохранять спокойствие, так как ситуация находится под контролем. 

UPD: Сварочные работы завершены, идёт постепенное заполнение системы газом. В ближайшее время ожидается подключение всех жителей к газоснабжению.

17:05, 19 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
717
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#утечка\n#газ\n#ремонт