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Пермский подрядчик отказался от ремонта моста через реку Лоза в Игринском районе

17:40, 30 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Пермский подрядчик отказался от ремонта моста через реку Лоза в Игринском районе
17:40, 30 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
295
0
#Игра\n#Удмуртия\n#мост\n#ремонт\n#контракт
Фото: unsplash.com (Vladimir Fedotov)
295
0

Компания решила, что ремонт объекта невозможен.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе отложат ремонт моста через реку Лоза. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Удмуртии. 

В октябре 2023 года организация «Управтодор» заключила госконтракт на ремонт мостового сооружения через реку Лоза с подрядчиком ООО «Универсал-Строй» из Перми. Сумма договора составила 108,3 млн рублей. Строители должны были закончить работы к 30 сентября 2024 года. 

После этого подрядчик изучил проектно-сметную документацию, произвел рекогносцировку местности и посчитал, что ремонт объекта невозможен, так как документация не отвечает строительным требованиям. В декабре 2023 года общество «Универсал-Строй» отказалось от договора в одностороннем порядке. 

Подрядчик решил, что таким образом он не попадёт в Реестр недобросовестных поставщиков. Но такое предположение оказалось неверным, так как компания должна была ознакомиться со всеми документами ещё на этапе подачи заявки и после заключения договора выполнить все условия контракта. К тому же, эксперты не выявили недостатки в проектно-сметной документации. 

17:40, 30 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
295
0
#Игра\n#Удмуртия\n#мост\n#ремонт\n#контракт