Пермский подрядчик отказался от ремонта моста через реку Лоза в Игринском районе

Игра. Удмуртия. В Игринском районе отложат ремонт моста через реку Лоза. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Удмуртии.

В октябре 2023 года организация «Управтодор» заключила госконтракт на ремонт мостового сооружения через реку Лоза с подрядчиком ООО «Универсал-Строй» из Перми. Сумма договора составила 108,3 млн рублей. Строители должны были закончить работы к 30 сентября 2024 года.

После этого подрядчик изучил проектно-сметную документацию, произвел рекогносцировку местности и посчитал, что ремонт объекта невозможен, так как документация не отвечает строительным требованиям. В декабре 2023 года общество «Универсал-Строй» отказалось от договора в одностороннем порядке.

Подрядчик решил, что таким образом он не попадёт в Реестр недобросовестных поставщиков. Но такое предположение оказалось неверным, так как компания должна была ознакомиться со всеми документами ещё на этапе подачи заявки и после заключения договора выполнить все условия контракта. К тому же, эксперты не выявили недостатки в проектно-сметной документации.