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Специалисты «ИжГЭТ» обнаружили еще два повреждения высоковольтного кабеля в Ижевске

12:35, 18 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Специалисты «ИжГЭТ» обнаружили еще два повреждения высоковольтного кабеля в Ижевске
12:35, 18 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
332
0
#Ижевск\n#авария\n#электричество\n#ремонт\n#трамвай
Фото: «ИжГЭТ»
332
0

Движение трамваев пока не возобновили.

Ижевск. Удмуртия. Новые повреждения высоковольтного кабеля выявились на тяговой подстанции №23 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Напомним, что 17 марта в 14:20 из-за повреждения силового кабеля на подстанции отключили напряжение. В результате было приостановлено движение трамваев №10 и №12.

Во время ночных работ сотрудники электролаборатории «ИжГЭТ» обнаружили, что под землёй высоковольтный кабель повредился ещё в двух местах. 

Утром от улицы Ворошилова до Ленина были организованы рейсы служебных автобусов предприятия. В настоящий момент рабочие делают всё возможное, чтобы восстановить движение транспорта. 

12:35, 18 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
332
0
#Ижевск\n#авария\n#электричество\n#ремонт\n#трамвай