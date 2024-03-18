Специалисты «ИжГЭТ» обнаружили еще два повреждения высоковольтного кабеля в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Новые повреждения высоковольтного кабеля выявились на тяговой подстанции №23 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что 17 марта в 14:20 из-за повреждения силового кабеля на подстанции отключили напряжение. В результате было приостановлено движение трамваев №10 и №12.

Во время ночных работ сотрудники электролаборатории «ИжГЭТ» обнаружили, что под землёй высоковольтный кабель повредился ещё в двух местах.

Утром от улицы Ворошилова до Ленина были организованы рейсы служебных автобусов предприятия. В настоящий момент рабочие делают всё возможное, чтобы восстановить движение транспорта.