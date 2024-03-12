Новый подрядчик уже выполнил часть работ по реставрации главного корпуса оружейного завода Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске идут реставрационные работы главного корпуса оружейного завода. Об этом на встрече с журналистами 12 марта рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения, а это значит, что его можно реставрировать, только если документация прошла соответствующую экспертизу профильных специалистов. Также работы должен выполнять подрядчик со специальной лицензией.

Ярослав Семенов отметил, что не все подрядчики, которые заявлялись на конкурс, понимали объем предстоящих работ. Из-за этого в 2023 году власти расторгли контракт с компанией, но потом заключили новый с другим подрядчиком.

В настоящий момент на объекте рабочие уже демонтировали кирпичную кладку и выполнили работы по внутренним сетям. Сейчас специалисты изготавливают недостающие железные конструкции.

«Мы в ближайшее время поедем на объект и увидим, правду ли говорят те, кто сейчас нас информирует», — заявил Ярослав Семенов.

Напомни, что в июле 2018 года на башне завода Ижмаш произошёл пожар.