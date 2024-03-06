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МыСпросилиЗаВас: как долго «живёт» литой асфальт на дорогах Ижевска?

16:20, 06 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
МыСпросилиЗаВас: как долго «живёт» литой асфальт на дорогах Ижевска?
16:20, 06 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
91
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#Удмуртия\n#асфальт\n#ямы\n#Мы спросили за Вас\n#ремонт
Фото: vk.com/igorasabin
91
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В данной рубрике вы можете задать любой вопрос про Удмуртию на темы: ЖКХ, строительство в городах и районах, образование, дороги и транспорт, спорт, культура и другие.

Житель Удмуртии Андрей Токарев спрашивает: «Какой срок службы имеет литой асфальт?».

Узнать ответ на данный вопрос «Сусанин» смог на брифинге с заместителем председателя правительства Удмуртии Игорем Асабиным. Выяснилось, что гарантия литого асфальта составляет один год. 

Если во время застывания масса не подвергалась каким-либо посторонним воздействиям, то он сохранит все свои свойства на протяжении года. Игорь Асабин отметил, что иногда ямы возникают вокруг литого асфальта. Это связано с тем, что массу заливают в пространство, которое разрушается по краям. Со временем эти края все больше расширяются, а литой асфальт остаётся на месте. 

Но если во время застывания масса окажется в неподходящих погодных условиях, то это сильно скажется на её прочности. К примеру, литой асфальт сильно реагирует на прямые солнечные лучи и высокую температуру воздуха, из-за них он становится вязким.

«Повторю, что это не панацея, таким образом мы справляемся с дефектами, которые нужно срочно решить», — заявил Игорь Асабин.

Он отметил, что иногда местные жители удивляются тому, что ямочный ремонт продолжается и при минусовых температурах, и даже когда на дорогах уже лежит снег. Но укладывать литой асфальт можно, пока температура воздуха не опустилась ниже -10 градусов по Цельсию. 

«Кажется, что дорожники бросают материал практически на убой, но нет, современные технологии это позволяют», — прокомментировал Игорь Асабин. 

В данной рубрике вы можете задать любой вопрос про Удмуртию на темы: ЖКХ, строительства в городах и районах, образования, дорог и транспорта, спорта, культуры и другие. Свой вопрос вы можете оставить в теме «Возник вопрос» в обсуждениях.

16:20, 06 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
91
0
#Удмуртия\n#асфальт\n#ямы\n#Мы спросили за Вас\n#ремонт