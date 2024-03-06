МыСпросилиЗаВас: как долго «живёт» литой асфальт на дорогах Ижевска?

Житель Удмуртии Андрей Токарев спрашивает: «Какой срок службы имеет литой асфальт?».

Узнать ответ на данный вопрос «Сусанин» смог на брифинге с заместителем председателя правительства Удмуртии Игорем Асабиным. Выяснилось, что гарантия литого асфальта составляет один год.

Если во время застывания масса не подвергалась каким-либо посторонним воздействиям, то он сохранит все свои свойства на протяжении года. Игорь Асабин отметил, что иногда ямы возникают вокруг литого асфальта. Это связано с тем, что массу заливают в пространство, которое разрушается по краям. Со временем эти края все больше расширяются, а литой асфальт остаётся на месте.

Но если во время застывания масса окажется в неподходящих погодных условиях, то это сильно скажется на её прочности. К примеру, литой асфальт сильно реагирует на прямые солнечные лучи и высокую температуру воздуха, из-за них он становится вязким.

«Повторю, что это не панацея, таким образом мы справляемся с дефектами, которые нужно срочно решить», — заявил Игорь Асабин.

Он отметил, что иногда местные жители удивляются тому, что ямочный ремонт продолжается и при минусовых температурах, и даже когда на дорогах уже лежит снег. Но укладывать литой асфальт можно, пока температура воздуха не опустилась ниже -10 градусов по Цельсию.

«Кажется, что дорожники бросают материал практически на убой, но нет, современные технологии это позволяют», — прокомментировал Игорь Асабин.

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