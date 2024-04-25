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Глава Удмуртии рассказал о дате открытия школы искусств на улице Кунгурцева в Ижевске

20:00, 25 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Глава Удмуртии рассказал о дате открытия школы искусств на улице Кунгурцева в Ижевске
20:00, 25 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#школы\n#ремонт\n#Ижевск
Фото: ИА «Сусанин»
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В паспорте объекта датой сдачи значился март 2024 года.

Ижевск. Удмуртия. Во время прямого эфира глава Удмуртии ответил на вопрос, когда откроют школу искусств на улице Кунгурцева в Ижевске.

Среди причин переноса даты сдачи объекта Александр Бречалов назвал подорожание строительных материалов и оборудования.

Ранее датой сдачи значился март 2024 года. «К сожалению, сроки сдвинулись вправо. Работы завершаются в октябре, сейчас в школе уже есть отопление. Планируем открыть её до конца 2024 года», — пояснил глава Удмуртии.

Напомним, школа возводится с 2013 года.

20:00, 25 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
250
0
#школы\n#ремонт\n#Ижевск