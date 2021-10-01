Ремонт дороги Сергино – Коровино перенесли на следующий год из-за расторжения контракта с подрядчиком

Ремонт остальных десяти дорог уже закончен.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отремонтировали 10 из 11 запланированных в этом году дорог по программе «Опорный план дорожной деятельности». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В перечень вошли дороги: Игра – Селты – Сюмси – граница Кировской области – Кильмезь, Старые Зятцы – Узи, Дебесы – Уйвай, Дебесы – Шаркан, Первомайский – Черепановка, Вавож - Кильмезь - Старое Жуё, Ува - Вавож – Лыстем, Ожги - Новые Какси, Кез - Кулига – Карсовайи, Кез - Старая Гыя – Медьма.

Благоприятная погода позволила начать дорожные работы раньше, поэтому ремонт закончился с опережением плана. Общая протяженность обновленных участков составила почти 40 км.

В рамках программы дорожники восстанавливают проезд на участках, где он затруднен или невозможен в весенне-осенний период. Это делается, чтобы транспорт мог без проблем ездить по ним круглый год.

В последнем принятом объекте — участок дороги Первомайский-Черепановка Воткинского района, дорожники очистили от древесно-кустарниковой поросли полосу отвода, восстановили профиль кюветов, заменили трубы, обновили дорожное покрытие из щебеночно-песчано-гравийной смеси и стабилизировали и укрепили грунт.

Муниципальная дорога Сергино – Коровино также входила в перечень ОПДД, но подрядчик сорвал график производства работ, поэтому с ним расторгают контракт. Ее обновление перенесли на 2022 год. Также на следующий год в рамках программы «Опорный план дорожной деятельности» уже формируется список объектов, нуждающихся в ремонте.