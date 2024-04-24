В Ижевске определили предварительный перечень тротуаров Первомайского района для ремонта

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске составили предварительный список пешеходных дорожек, которые должны быть отремонтированы в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В городе ведётся подготовка к новому сезону ремонта тротуаров по программе «Пешеходный Ижевск». С 10 апреля в Ижевске начались обходы, по результатам которых будет составлен окончательный список объектов для ремонта в этом году.

Последний обход прошёл в Первомайском районе 23 апреля. Специалисты проверили объекты, на которые жаловались местные жители. Комиссия оценила состояние тротуаров, а также обсудила перспективы их ремонта.

«Среди отобранных к ремонту — тротуар с южной стороны улицы Орджоникидзе, который свяжет автобусную и трамвайную остановки на разворотном кольце. Здесь очень большой трафик, идут на работу заводчане. Мы решили сделать пешеходную зону в брусчатке, так как под землей проходят коммуникации, а брусчатка ремонтопригодна — её можно разобрать и собрать», — рассказал председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев.

Также планируется завершить начатый в 2023 году тротуар по переулку Железнодорожный: вдоль школы №65, и проложить новый у ГКБ №9. Помимо этого, возможно будет обновлена пешеходная дорожка на Карлутской набережной по пути к школе №46 вдоль детсада №222. А на участке улицы Пушкинской от Ленина до Пастухова, как и на улице Советской, комиссия решила уложить крупноформатную плитку.