К строительству магистральной теплосети до Южного посёлка приступили в Глазове

Глазов. Удмуртия. В Глазове компания «РИР» приступила к строительству магистральной теплосети от нового района до Южного посёлка протяжённостью 1,5 км в двухтрубном исполнении. Как сообщает администрация города, трубы уже завезены, началась подготовка их укладки в траншеи. Строительство завершат до конца 2024 года.

Трасса пройдет от улицы Толстого по улице Пехтина (между проезжей и пешеходной частью), далее по переходу над железной дорогой около «Мебельной фабрики», далее через примыкание к магистрали около дома по улице Драгунова, 50.

Строительство проходит для закольцовки теплотрассы (Левобережье – Южный поселок), объединения сетевых районов ТЭЦ, Реммаша и ООО «Свет» и улучшения режимов теплоснабжения города.

Напомним, ранее сообщалось, что концессионер намерен вложить в модернизацию главзовских теплосетей порядка 900 млн рублей.