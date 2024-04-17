На Объездной дороге Ижевска отремонтируют мост над железной дорогой

Ижевск. Удмуртия. В конце текущей недели начнётся подготовка к ремонту моста на участке Объездной дороги Ижевска от дороги Ижевск-Аэропорт до дороги Ижевск-Воткинск. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртской Республики.

Мост был возведён в 2000-х годах при строительстве Объездной дороги. На сегодняшний день его состояние оценивается как удовлетворительное, однако обследование всё же выявило дефекты: разрушена гидроизоляция, изношены опорные части балок, серьёзно размыты конусы на подходах к путепроводу. Объект находится на балансе «Управтодора».

«Планируем провести восстановление конусов насыпи путем их бетонного омоноличивания, полностью заменить гидроизоляцию путепровода, проведем работы по оборудованию водоотвода как с проезжей части, так в подмостовом пространстве», — пояснил начальник отдела организации, ремонта и содержания искусственных дорожных сооружений «Управтодора» Максим Зоренко.

Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), инициированного президентом России Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта в 2022 году на мосту заменили верхний слой асфальтобетона. В ходе предстоящего ремонта рабочие уложат новые слои асфальта, заменят ограждения.

Подготовительные работы стартуют в конце текущей недели. Место обозначат дорожными знаками. В ходе проведения ремонта на мосту будут организовывать реверсивное движение со светофорным регулированием. Также на этом участке оборудуют искусственное освещение.

В 2025 году планируется реконструкция путепровода на автодороге Игра-Глазов - Кестым через железнодорожный перегон Балезино-Глазов. Сейчас объект в предаварийном состоянии.