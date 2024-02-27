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Житель Можги отремонтировал и отправил в зону СВО уже 11 автомобилей

14:10, 27 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Житель Можги отремонтировал и отправил в зону СВО уже 11 автомобилей
14:10, 27 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
199
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#Можга\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#помощь\n#автомобили\n#ремонт
Фото: скриншот видео Эрика Уразова
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Вместе с помощником он приводит в порядок старые машины.

Можга. Удмуртия. Житель Можги Руслан Гарифуллин отремонтировал для участников СВО 11 машин. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Можги Эрик Уразов. 

Руслан Гарифуллин превращает старые автомобили «УАЗ» в боевые машины. Он находит автомобили в Удмуртии или в соседних регионах, перевозит их в Можгу и вместе с помощником-техником ремонтирует в своём гараже. 

На все это уходят средства, собранные людьми и спонсорами. Также на них покупаются недостающие детали и вещи, которыми укомплектовывается машина.  

Таким образом Руслан Гарифуллин вместе с помощником отремонтировали и отправили участникам спецоперации уже 11 машин. Ещё одно транспортное средство в настоящий момент находится в работе. 

«Надо помочь стране. Есть возможность, время, голова, руки, ноги, поэтому делаем, занимаемся в свободное время. Ребята звонят постоянно и с просьбами на будущее, указывают свои пожелания в автомобилях, ну и с благодарностями, естественно. Все те машины, которые выезжали, все ездят по сей день», — заявил Руслан Гарифуллин. 

14:10, 27 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
199
0
#Можга\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#помощь\n#автомобили\n#ремонт