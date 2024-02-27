Житель Можги отремонтировал и отправил в зону СВО уже 11 автомобилей

Можга. Удмуртия. Житель Можги Руслан Гарифуллин отремонтировал для участников СВО 11 машин. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Можги Эрик Уразов.

Руслан Гарифуллин превращает старые автомобили «УАЗ» в боевые машины. Он находит автомобили в Удмуртии или в соседних регионах, перевозит их в Можгу и вместе с помощником-техником ремонтирует в своём гараже.

На все это уходят средства, собранные людьми и спонсорами. Также на них покупаются недостающие детали и вещи, которыми укомплектовывается машина.

Таким образом Руслан Гарифуллин вместе с помощником отремонтировали и отправили участникам спецоперации уже 11 машин. Ещё одно транспортное средство в настоящий момент находится в работе.

«Надо помочь стране. Есть возможность, время, голова, руки, ноги, поэтому делаем, занимаемся в свободное время. Ребята звонят постоянно и с просьбами на будущее, указывают свои пожелания в автомобилях, ну и с благодарностями, естественно. Все те машины, которые выезжали, все ездят по сей день», — заявил Руслан Гарифуллин.