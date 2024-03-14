Студенты Удмуртии смогут предложить идеи ремонта учебных зданий и общежитий 

Ижевск. Удмуртия. В ходе прямой линии 14 марта глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал программу «Зачетный ремонт». Суть программы в том, что студенты колледжей и вузов могут обратиться со своими предложениями по ремонту общежитий и учебных корпусов.

Александр Бречалов призвал студентов объединиться с преподавателями и коллективно отправить обращение до 29 марта. До 1 мая подведут итоги, где победителей внесут в план по ремонту.

«Победит самый хороший, но при этом реалистичный вариант», — отметил глава Удмуртии.