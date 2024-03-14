Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид На работе — коллеги, а дома — семья Лонгрид

Студенты Удмуртии смогут предложить идеи ремонта учебных зданий и общежитий 

19:30, 14 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Студенты Удмуртии смогут предложить идеи ремонта учебных зданий и общежитий 
19:30, 14 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
228
0
#ремонт\n#вузы\n#студенты\n#Удмуртия
Фото: Александр Бречалов
228
0

Свои идеи можно прислать до 29 марта.

Ижевск. Удмуртия. В ходе прямой линии 14 марта глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал программу «Зачетный ремонт». Суть программы в том, что студенты колледжей и вузов могут обратиться со своими предложениями по ремонту общежитий и учебных корпусов.

Александр Бречалов призвал студентов объединиться с преподавателями и коллективно отправить обращение до 29 марта. До 1 мая подведут итоги, где победителей внесут в план по ремонту.

«Победит самый хороший, но при этом реалистичный вариант», — отметил глава Удмуртии.

19:30, 14 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
228
0
#ремонт\n#вузы\n#студенты\n#Удмуртия