В Глазове монтируют фасад реабилитационного центра «Адель»

Глазов. Удмуртия. В Глазове строители монтируют фасад реабилитационного центра «Адель». Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Ремонт ведётся по плану. Ранее здание не подходило ребятам с ОВЗ — узкие проёмы, нет лифта и прочее.

На данный момент строители уже возвели пристрой площадью 800 кв. м. для игр и лечебных процедур, заменили все окна и перегородки, залили полы, сделали новые лестницы, усилили фундамент и уложили асфальт.

Кроме того, у ребят появится бассейн, зал гидротерапии, игровая и спортивная площадки, а также теперь у детей появится возможность находиться в центре с родителями.

«Поправлять здоровье в центре будут около 1000 ребят с ОВЗ со всех северных районов Удмуртии», — резюмировал глава республики.