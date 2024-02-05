Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

В Глазове монтируют фасад реабилитационного центра «Адель»

18:11, 05 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Глазове монтируют фасад реабилитационного центра «Адель»
18:11, 05 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
479
0
#Глазов\n#ремонт
Фото: Александр Бречалов
479
0

Около 1000 детей с ОВЗ будут поправлять там здоровье.

Глазов. Удмуртия. В Глазове строители монтируют фасад реабилитационного центра «Адель». Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Ремонт ведётся по плану. Ранее здание не подходило ребятам с ОВЗ — узкие проёмы, нет лифта и прочее.

На данный момент строители уже возвели пристрой площадью 800 кв. м. для игр и лечебных процедур, заменили все окна и перегородки, залили полы, сделали новые лестницы, усилили фундамент и уложили асфальт.

Кроме того, у ребят появится бассейн, зал гидротерапии, игровая и спортивная площадки, а также теперь у детей появится возможность находиться в центре с родителями. 

«Поправлять здоровье в центре будут около 1000 ребят с ОВЗ со всех северных районов Удмуртии», — резюмировал глава республики.

18:11, 05 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
479
0
#Глазов\n#ремонт