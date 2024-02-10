Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

Почти 900 млн рублей вложат в 2024 году в модернизацию теплосетей Глазова

11:00, 10 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Почти 900 млн рублей вложат в 2024 году в модернизацию теплосетей Глазова
11:00, 10 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
136
0
#Глазов\n#Теплосети\n#теплоснабжение\n#ремонт
Фото: ИА "Сусанин"
136
0

Концессионером выступает АО «Русатом Инфраструктурные решения».

Глазов. Удмуртия. В Глазове c 2021 года действует концессия по теплоснабжению. Как сообщила пресс-служба Минстроя Удмуртии, за это время проложены 5 км трубопровода, в том числе 2 км магистрального диаметром 530 и 630 мм в пенополиуретановой изоляции, оснащённого системой оперативного дистанционного контроля.

Такие трубы сами могут отправить сигнал о повреждении и о месте, требующем ремонта. Новые трубопроводы-перемычки позволят при ремонтах магистральных веток запитывать дома с других теплострасс. Одна из перемычек объединила сетевой район нескольких котельных, чтобы у домов появился альтернативный источник тепла.

В текущем году концессионер, которым выступает АО «Русатом Инфраструктурные решения» (входит в Госкорпорацию «Росатом»), планирует вложить в модернизацию теплосетевого комплекса Глазова порядка 900 миллионов рублей.

Продолжится замена теплотрасс, будут созданы новые участки сетей, что позволит закольцевать систему теплоснабжения города и, как следствие, повысить надежность и качество подачи тепла и горячей воды.

11:00, 10 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
136
0
#Глазов\n#Теплосети\n#теплоснабжение\n#ремонт