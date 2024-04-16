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В Сарапуле начался ремонт будущих помещений Школы креативных индустрий

17:36, 16 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапуле начался ремонт будущих помещений Школы креативных индустрий
17:36, 16 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
39
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ремонт\n#образование
Фото: ИА «Сусанин»
39
0

Это второе подобное учреждение в Удмуртии. 

Сарапул. Удмуртия. В помещениях сарапульской ДШИ №1, которые отвели под первую в городе и вторую в Удмуртию Школу креативных индустрий, начался ремонт. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. 

В будущей школе будут вести обучение по направлениям звукорежиссуры, электронной музыки, фото- и видеопроизводства. Учреждение откроется в правом крыле здания ДШИ №1. Здесь уже начался ремонт, в помещении сносят перегородки, вскрывают полы, объединяют учебные классы. 

Создание Школы креативных индустрий стало возможным благодаря победы в федеральном проекте Минкультуры РФ «Придумано в России». 

Преподавательский состав пройдёт курсы повышения квалификации. Уже с сентября текущего года школьники Сарапула смогут приступить к двухлетнему обучению, по итогам которого им выдадут сертификаты о получении дополнительного образования.

Это будет вторая в Удмуртии школа креативных индустрий, первая открылась осенью 2023 года на базе Ижевского цирка. 

Напомним, здание сарапульской школы №15, которое является объектом культурного наследия, капитально отремонтируют к сентябрю 2025 года. Здесь планируется перекладка инженерных коммуникаций, ремонт фасада и окон, обновление гидроизоляции и восстановление отмостки. 

Работы по капитальному ремонту должны начаться уже в этом году. Вестись они будут в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». 

Также в Сарапуле открылся новый физкультурно-оздоровительный центр «Западный», площадью 1400 квадратных метров. Кроме школьников, здесь могут заниматься жители близлежащих микрорайонов — всего около 5 тыс. человек. 

17:36, 16 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
39
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ремонт\n#образование