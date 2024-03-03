В Удмуртии опровергли слухи о закрытии центра соцобслуживания в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. Заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова опровергла слухи о закрытии центра социального обслуживания в Воткинске. Об этом она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вице-премьер заявила, что власти заинтересованы в сохранении данного учреждения. Для этого будет проведен ремонт здания.

«Пространство станет комфортнее и доступнее, улучшится качество социально-медицинских услуг», — пояснила Татьяна Чуракова.

Комплексный центр социального обслуживания населения продолжает работать на улице Юбилейной, 2а.