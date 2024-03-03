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В Удмуртии опровергли слухи о закрытии центра соцобслуживания в Воткинске

10:00, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии опровергли слухи о закрытии центра соцобслуживания в Воткинске
10:00, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
540
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#планы
Фото: vk.com/tachurakova
540
0

В здании планируется провести ремонт.

Воткинск. Удмуртия. Заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова опровергла слухи о закрытии центра социального обслуживания в Воткинске. Об этом она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Вице-премьер заявила, что власти заинтересованы в сохранении данного учреждения. Для этого будет проведен ремонт здания. 

«Пространство станет комфортнее и доступнее, улучшится качество социально-медицинских услуг», — пояснила Татьяна Чуракова. 

Комплексный центр социального обслуживания населения продолжает работать на улице Юбилейной, 2а. 

10:00, 03 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
540
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#планы