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Специалисты восстановили работу Рунета после масштабного сбоя

11:03, 31 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Специалисты восстановили работу Рунета после масштабного сбоя
11:03, 31 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#Hi-Tech\n#IT-технологии\n#интернет\n#сайт\n#проблемы\n#авария\n#ремонт\n#Рунет
Фото: pxhere.com
33
0

Сотни сайтов «зависли» в ряде российских регионов.

Москва. Пользователи доменной зоны .RU пожаловались на сбой в работе сотен популярных сервисов и сайтов. Инцидент произошел вечером 30 января, пишет «Российская газета».

Первые сообщения о недоступности тех или иных страниц начали поступать примерно в 18:40 МСК. 

Как объяснил изданию директор Координационного центра доменов .RU/.RF Андрей Воробьев, проблема была связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты провели восстановительные работы, доступ к сайтам восстановлен.

Координационный центр доменов .RU/.РФ является администратором национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ

Эксперты не исключают, что причиной сбоя мог послужить человеческий фактор, в частности, нарушение процедуры обновления ключа подписи зоны.

11:03, 31 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#Hi-Tech\n#IT-технологии\n#интернет\n#сайт\n#проблемы\n#авария\n#ремонт\n#Рунет