Специалисты восстановили работу Рунета после масштабного сбоя

Сотни сайтов «зависли» в ряде российских регионов.
Москва. Пользователи доменной зоны .RU пожаловались на сбой в работе сотен популярных сервисов и сайтов. Инцидент произошел вечером 30 января, пишет «Российская газета».
Первые сообщения о недоступности тех или иных страниц начали поступать примерно в 18:40 МСК.
Как объяснил изданию директор Координационного центра доменов .RU/.RF Андрей Воробьев, проблема была связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты провели восстановительные работы, доступ к сайтам восстановлен.
Координационный центр доменов .RU/.РФ является администратором национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ
Эксперты не исключают, что причиной сбоя мог послужить человеческий фактор, в частности, нарушение процедуры обновления ключа подписи зоны.