Специалисты восстановили работу Рунета после масштабного сбоя

Москва. Пользователи доменной зоны .RU пожаловались на сбой в работе сотен популярных сервисов и сайтов. Инцидент произошел вечером 30 января, пишет «Российская газета».

Первые сообщения о недоступности тех или иных страниц начали поступать примерно в 18:40 МСК.

Как объяснил изданию директор Координационного центра доменов .RU/.RF Андрей Воробьев, проблема была связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты провели восстановительные работы, доступ к сайтам восстановлен.

Координационный центр доменов .RU/.РФ является администратором национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ

Эксперты не исключают, что причиной сбоя мог послужить человеческий фактор, в частности, нарушение процедуры обновления ключа подписи зоны.