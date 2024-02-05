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В Ижевске локализовали порыв водопровода на улице Милиционной

09:45, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске локализовали порыв водопровода на улице Милиционной
09:45, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
84
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#водопровод\n#утечка\n#ремонт
Фото: elements.envato.com (vinnikava)
84
0

Для проведения работ специалисты отключили участок трубы длиной 207 м.

Ижевск. Удмуртия. Утром 5 февраля в Ижевске на улице Милиционной, 4 произошел порыв водопровода. Об этом сообщает пресс-служба «Ижводоканала». 

Авария произошла на чугунном трубопроводе, который имеет диаметр 250 мм. 

Для локализации утечки аварийная бригада отключила участок трубы длиной 207 м. Водоснабжение жителей не прервано. От воды отключено только одно административное здание. 

По регламенту, работники «Ижводоканала» должны устранить аварию за сутки. Сейчас на месте работают пять специалистов, экскаватор, илосос и самосвал. 

09:45, 05 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
84
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#водопровод\n#утечка\n#ремонт