В Ижевске ограничили движение на участке улицы Максима Горького в направлении центра

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Максима Горького до 7 апреля включительно ограничили движение транспорта в направлении центра города. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс».

Ограничение ввели для восстановления дорожного полотна в районе завода «Аксион». На этом месте провалился асфальт.

Восстановительные мероприятия начнутся после того, как администрация Ижевска, ГИБДД и МУП «ИжГЭТ» согласуют работы. Специалистам «Т Плюс» предстоит обследовать и устранить нарушение железобетонных конструкций канала теплотрассы, которые и повлияли на образование провала.

Рядом с провалом уже установлены предупреждающие знаки и защитные ограждения с сигнальным освещением. Водителей просят заранее планировать свои маршруты.

Напомним, что 2 апреля асфальт также провалился на улице Красной в Ижевске.