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В Ижевске ограничили движение на участке улицы Максима Горького в направлении центра

09:30, 04 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске ограничили движение на участке улицы Максима Горького в направлении центра
09:30, 04 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
251
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#ограничение движения
Фото: пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс»
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На дороге рядом с заводом «Аксион» провалился асфальт.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Максима Горького до 7 апреля включительно ограничили движение транспорта в направлении центра города. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс».  

Ограничение ввели для восстановления дорожного полотна в районе завода «Аксион». На этом месте провалился асфальт. 

Восстановительные мероприятия начнутся после того, как администрация Ижевска,  ГИБДД и МУП «ИжГЭТ» согласуют работы. Специалистам «Т Плюс» предстоит обследовать и устранить нарушение железобетонных конструкций канала теплотрассы, которые и повлияли на образование провала.

Рядом с провалом уже установлены предупреждающие знаки и защитные ограждения с сигнальным освещением. Водителей просят заранее планировать свои маршруты. 

Напомним, что 2 апреля асфальт также провалился на улице Красной в Ижевске. 

09:30, 04 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
251
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#ограничение движения