За полтора года планируется обеспечить газом около 118 тыс. частных домов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовала заявочная кампания на бесплатную газификацию домовладений в газифицированных населённых пунктах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики.

В регионе за следующие полтора года необходимо газифицировать свыше 118 тыс. частных домов в 775 населенных пунктах. Точную цифру удастся обозначить после заявочной кампании.

В настоящий момент заявки принимаются во всех филиалах «Газпром газораспределения Ижевск» и в газовых участках населенных пунктов. С 15 июля их будут принимать еще и администрации городов и районов. С 1 августа запустится интернет-портал единого оператора газификации – СОЦГАЗ.РФ. С помощью него домовладельцы из любого региона смогут подать заявку онлайн.

Также в ближайшее время планируется подключить к работе МФЦ и региональный портал госуслуг.

При подаче заявления на проведение газа следует учитывать некоторые параметры:

– провести газ можно только в те населенные пункты, в границах которых есть газораспределительные сети;

– гражданин, подающий заявку, должен быть собственником этого жилого дома и земельного участка;

– использовать газ можно только в личных и домашних нуждах, не связанных с предпринимательством;

– ограничений по объему и протяженности газораспределительной сети нет;

– СНТ, находящиеся в границах населенного пункта газифицируются до границ общего пользования.

В случае возникновения вопросов в едином контактном центре АО «Газпром газораспределение Ижевск» действует бесплатная горячая телефонная линия. Любой желающий может позвонить по номеру 8-800-30-18-444.

Напомним, что в апреле 2021 года президент России Владимир Путин распорядился о бесплатном проведении газа к участкам россиян. Разработать план газификации домохозяйств он поручил правительству совместно с регионами. Закон о газификации домохозяйств на безвозмездной для граждан основе приняли 1 июня 2021 года.