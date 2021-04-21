Путин распорядился подводить газ к участкам россиян бесплатно

Соответствующую программу поручено разработать правительству.



Москва. Проводить газораспределительные сети до участков в России будут безвозмездно для жителей. Такое поручение дал правительству в послании Федеральному собранию 21 апреля Владимир Путин.

Президент напомнил, что многие россияне живут в населенных пунктах, в которых уже есть газ. Но подведение голубого топлива до дома для многих не по карману.

«Вроде вот она труба, а газа в домохозяйстве нет. За подводку газа непосредственно к границе участка в населенном пункте люди платить не должны», - сказал глава государства.

В связи с этим Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами разработать план газификации домохозяйств на безвозмездной для граждан основе.