В России приняли закон о бесплатной газификации частных домовладений

Документ прошел третье чтение в Госдуме.



Москва. Россиянам не придется оплачивать за свой счет подведение голубого топлива к границам участков в населенных пунктах, где уже есть сети газоснабжения. Соответствующие поправки в законодательство приняла в окончательном, третьем чтении Госдума, сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального собрания.

Как пояснил председатель законодательного органа Вячеслав Володин, уйдут в прошлое случаи, когда трубы с газом проходят в 100-200 метрах от домов, но у хозяев нет средств довести их до участка за свой счет.

Теперь газифицировать хозяйства будут за счет инвестиционной надбавки газораспределительных организаций. Эти средства можно будет направлять на финансирование «последней мили». Тарифы для населения при этом не должны расти выше инфляции. Кроме того, взимать инвестиционную надбавку с жителей не будут. Однако оплатить подключение к газу на территории своего участка владелец должен будет сам.

Напомним, поручение разработать механизм бесплатного доведения газовых сетей до участков граждан дал президент России Владимир Путин, оно содержится в послании Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года.