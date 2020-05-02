В Удмуртии начали проводить профилактику бешенства у диких хищников

8 000 доз вакцины уже разложили в Киясовском районе.

Ижевск. Удмуртия. Мероприятия по профилактике бешенства диких плотоядных животных начали проводить в Удмуртии. Об этом сообщили в главном управлении ветеринарии республики.

В Киясовском районе специалистами госветслужбы началась раскладка оральной вакцины для иммунизации против бешенства диких плотоядных животных. Данные мероприятия проводятся в соответствии с инструкцией по её применению. Всего разложено 8 000 доз вакцины, охвачены лесные массивы и лесопарковые зоны.

В управлении ветеринарии отметили, что применение оральной вакцины обеспечивает формирование иммунитета у диких плотоядных животных к бешенству на 21 сутки.