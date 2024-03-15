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Гималайская медведица Саша из зоопарка Ижевска проспит свой день рождения

13:25, 15 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Гималайская медведица Саша из зоопарка Ижевска проспит свой день рождения
13:25, 15 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
309
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#зоопарк\n#животные\n#праздник
Фото: пресс-служба зоопарка Ижевска
309
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15 марта ей исполнилось 22 года.

Ижевск. Удмуртия. Гималайской медведице Саше из Ижевского зоопарка 15 марта исполнилось 22 года. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что она самая взрослая из медведей Ижевского зоопарка. Сотрудники учреждения рассказывают, что медведица очень характерная и капризная. Она не любит резкие движения и звуки, после которых сразу начинает фыркать и вставать на задние лапки. 

Из еды Саша предпочитает яйца и кукурузу. В теплое время года она любит гулять вечером, но иногда может показать свой характер и вместо прогулки будет просто лежать. 

Сейчас медведица не может полноценно отметить праздник, так как еще пребывает в спячке. Но сотрудники зоопарка всё равно поздравляют её и ждут скорейшего пробуждения. 

13:25, 15 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
309
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#зоопарк\n#животные\n#праздник