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Ягуар едва не загрыз гида туристической группы в Перу

12:12, 15 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Ягуар едва не загрыз гида туристической группы в Перу
12:12, 15 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
67
0
#Перу\n#туристы\n#опасность\n#нападение\n#животные
Фото: pxhere.com
67
0

Зверь вцепился в ногу экскурсовода.

Пуэрто-Мальдонадо. Перу. Дикий ягуар напал на группу туристов в джунглях Перу. Инцидент произошел неподалеку от города Пуэрто-Мальдонадо, передает «МИР 24» со ссылкой на Sun.

Как пишет британский таблоид, туристы шли по тропе в джунглях, когда животное начало преследовать их. Приблизившись на расстояние прыжка, зверь напал на гида, возглавлявшего группу. Хищник вцепился в ногу мужчины. Тот начал отмахиваться от ягуара ножом, туристы между тем подняли шум. Все это в итоге заставило животное ретироваться. 

Ранее в Бразилии любитель пеших походов голыми руками отогнал ягуара от двух своих юных племянников. Хирурги наложили пострадавшему 150 швов.

12:12, 15 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
67
0
#Перу\n#туристы\n#опасность\n#нападение\n#животные