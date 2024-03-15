Ягуар едва не загрыз гида туристической группы в Перу

Пуэрто-Мальдонадо. Перу. Дикий ягуар напал на группу туристов в джунглях Перу. Инцидент произошел неподалеку от города Пуэрто-Мальдонадо, передает «МИР 24» со ссылкой на Sun.

Как пишет британский таблоид, туристы шли по тропе в джунглях, когда животное начало преследовать их. Приблизившись на расстояние прыжка, зверь напал на гида, возглавлявшего группу. Хищник вцепился в ногу мужчины. Тот начал отмахиваться от ягуара ножом, туристы между тем подняли шум. Все это в итоге заставило животное ретироваться.

Ранее в Бразилии любитель пеших походов голыми руками отогнал ягуара от двух своих юных племянников. Хирурги наложили пострадавшему 150 швов.