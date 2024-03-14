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Искупавшийся в химикатах кот стал причиной для введения режима повышенной готовности в Японии

11:52, 14 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Искупавшийся в химикатах кот стал причиной для введения режима повышенной готовности в Японии
11:52, 14 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Япония\n#завод\n#химия\n#отходы\n#опасность\n#животные\n#коты
Фото: pxhere.com
42
0

Ионы шестивалентного хрома относят к веществам самого высокого класса опасности.

Фукуяма. Япония. Кот упал в емкость с опасными химикатами и убежал в японской Фукуяме. В связи с этим власти объявили в городе режим повышенной готовности, передает RT со ссылкой на Asahi.

Уточняется, что животное искупалось в резервуаре с шестивалентным хромом, хранившимся на одном из местных промышленных предприятий. Полиция усилила патрулирование улиц, жителей попросили не гладить уличных кошек и даже не приближаться к ним.

Ионы шестивалентного хрома относят к веществам I класса опасности (самого высокого). Могут вызывать сыпь, раздражение или повреждение глаз и кожи, проблемы с легкими, также считаются канцерогеном. 

11:52, 14 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Япония\n#завод\n#химия\n#отходы\n#опасность\n#животные\n#коты