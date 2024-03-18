Собачье сердце: предка-маламута нашли у сдавшей на анализ ДНК женщины

Оттава. Канада. Жительница Канады выявила у себя предка-маламута. Женщина сдала мазок из своего рта в генетическую лабораторию, специализирующуюся на установлении пород собак, передает «МИР 24» со ссылкой на CBS News.

Результаты ДНК-анализа показали, что биоматериал принадлежит на 40% аляскинскому маламуту, на 35% — шарпею, и на 25% — лабрадору.

Эксперимент провела журналистка Кристина Хагер в связи с многочисленными претензиями в адрес лаборатории. И она была не первой, кто проверял проводимые ей тесты. Годом ранее другая женщина подобным образом установила, что она на 50% бульдог.

От объяснений сотрудники компании уклонились.