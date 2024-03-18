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Собачье сердце: предка-маламута нашли у сдавшей на анализ ДНК женщины

12:13, 18 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Собачье сердце: предка-маламута нашли у сдавшей на анализ ДНК женщины
12:13, 18 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
102
0
#Канада\n#животные\n#генетика\n#тесты\n#ДНК\n#скандалы\n#курьезы\n#журналисты\n#собаки
Фото: pxhere.com
102
0

Также оказалось, что в ее родословной есть шарпеи и лабрадоры.

Оттава. Канада. Жительница Канады выявила у себя предка-маламута. Женщина сдала мазок из своего рта в генетическую лабораторию, специализирующуюся на установлении пород собак, передает «МИР 24» со ссылкой на CBS News. 

Результаты ДНК-анализа показали, что биоматериал принадлежит на 40% аляскинскому маламуту, на 35% — шарпею, и на 25% — лабрадору. 

Эксперимент провела журналистка Кристина Хагер в связи с многочисленными претензиями в адрес лаборатории. И она была не первой, кто проверял проводимые ей тесты. Годом ранее другая женщина подобным образом установила, что она на 50% бульдог. 

От объяснений сотрудники компании уклонились. 

12:13, 18 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
102
0
#Канада\n#животные\n#генетика\n#тесты\n#ДНК\n#скандалы\n#курьезы\n#журналисты\n#собаки