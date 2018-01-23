Удмуртия заняла 10 место в Приволжье по вводу жилья в 2017 году

С января по декабрь прошлого года в республике построили 9 979 квартир общей площадью 657 тыс. кв. м.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 10 место в Приволжском федеральном округе по вводу жилья за 2017 год на душу населения. Об этом сообщает Удмуртстат.

За 12 месяцев прошлого года в республике построили 9 979 квартир общей площадью 657 тыс. кв. м, что составило 101,1% к уровню 2016 года. Из них жилые дома площадью 283,3 тыс. кв. м построены населением.

Первое место в рейтинге ПФО заняла Ульяновская область, где на каждую тысячу проживающих введено 778 кв. м жилья.