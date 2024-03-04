В Камбарке появится новый культурно-досуговый центр

Камбарка. Удмуртия. После визита главы Удмуртии в Камбарском районе построят дом культуры. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Камбарского района Александр Галанов.

Александр Бречалов посетил район с рабочим визитом 2 марта. После встречи с активом Камбарского района он поручил Минфину региона предусмотреть средства на создание проекта местного культурно-досугового центра.

Проектирование объекта начнётся уже в 2024 году. В течение месяца местным жителям предложат несколько идей по наполнению дома культуры, а затем стартует подготовка к разработке проектно-сметной документации.

Планируется попасть с проектом в перечень мероприятий, которые будут реализованы в рамках нацпроекта в 2025 году.