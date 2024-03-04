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В Камбарке появится новый культурно-досуговый центр

14:50, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Камбарке появится новый культурно-досуговый центр
14:50, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Камбарка\n#Удмуртия\n#строительство\n#планы\n#культура
Фото: vk.com (Александр Галанов)
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Его проектированием займутся уже в текущем году.

Камбарка. Удмуртия. После визита главы Удмуртии в Камбарском районе построят дом культуры. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Камбарского района Александр Галанов. 

Александр Бречалов посетил район с рабочим визитом 2 марта. После встречи с активом Камбарского района он поручил Минфину региона предусмотреть средства на создание проекта местного культурно-досугового центра. 

Проектирование объекта начнётся уже в 2024 году. В течение месяца местным жителям предложат несколько идей по наполнению дома культуры, а затем стартует подготовка к разработке проектно-сметной документации. 

Планируется попасть с проектом в перечень мероприятий, которые будут реализованы в рамках нацпроекта в 2025 году. 

14:50, 04 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
220
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#строительство\n#планы\n#культура