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В Удмуртии утверждена госпрограмма развития жилищного строительства

15:11, 27 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии утверждена госпрограмма развития жилищного строительства
15:11, 27 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство
Фото: ИА «Сусанин»
82
0

Приоритетом программы объявлено повышение комфортности проживания.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии утвердили государственную программу развития жилищного строительства. Соответствующее подписано председателем правительства региона Ярославом Семёновым.

Приоритетами утверждённой программы являются повышение комфортности проживания граждан, сдерживание роста стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, путём увеличения объёмов строительства.

Целями госпрограмма объявлены наличие утверждённой градостроительной документации муниципальных образований, увеличение объёма годового ввода жилья до 1 245,0 тыс. кв. м к 2030 году, увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия.

15:11, 27 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство