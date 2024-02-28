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Часть конструкций шумозащитных экранов для установки на улице Дружбы уже прибыла в Ижевск

10:20, 28 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Часть конструкций шумозащитных экранов для установки на улице Дружбы уже прибыла в Ижевск
10:20, 28 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
826
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#железная дорога\n#строительство\n#шум
Фото: ИА «Сусанин»
826
0

Последние конструкции довезут в марте.

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году в Ижевске вдоль железнодорожных путей по улице Дружбы установят шумозащитные экраны. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. 

На встрече с начальником ГЖД Сергеем Дорофеевским Ярослав Семенов отметил, что большую часть металлоконструкций и звукозащитных панелей уже привезли. Последнюю партию доставят в марте, после чего и начнется сборка.

Напомним, что власти брались за проект по установке звукоотражающих экранов ещё в 2017 году. Весной 2023 года глава Удмуртии Александр Бречалов и Сергей Дорофеевский подписали соглашение о строительстве шумозащитных экранов вдоль железной дороги на улице Дружбы. 

Напомним, что при поддержке РЖД в 2024 году в Балезино начнут строить новый ФОК. Глава Удмуртии Александр Бречалов и гендиректор РЖД Олег Белозёров подписали соглашение о строительстве в январе 2024 года. Объект будет доступен для всех.  

10:20, 28 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
826
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#железная дорога\n#строительство\n#шум