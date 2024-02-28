Часть конструкций шумозащитных экранов для установки на улице Дружбы уже прибыла в Ижевск

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году в Ижевске вдоль железнодорожных путей по улице Дружбы установят шумозащитные экраны. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

На встрече с начальником ГЖД Сергеем Дорофеевским Ярослав Семенов отметил, что большую часть металлоконструкций и звукозащитных панелей уже привезли. Последнюю партию доставят в марте, после чего и начнется сборка.

Напомним, что власти брались за проект по установке звукоотражающих экранов ещё в 2017 году. Весной 2023 года глава Удмуртии Александр Бречалов и Сергей Дорофеевский подписали соглашение о строительстве шумозащитных экранов вдоль железной дороги на улице Дружбы.

Напомним, что при поддержке РЖД в 2024 году в Балезино начнут строить новый ФОК. Глава Удмуртии Александр Бречалов и гендиректор РЖД Олег Белозёров подписали соглашение о строительстве в январе 2024 года. Объект будет доступен для всех.